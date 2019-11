Sindaco di Biella si scusa con Segre e Greggio: ​"Sono stato un cretino"

"Sono stato un cretino e chiedo scusa alla Segre e a Greggio ". Così, il sindaco di Biella, Claudio Corradino, ha ammesso di aver sbagliato nel conferire la cittadinanza onoraria al conduttore televisivo, dopo la negazione dello stesso titolo alla senatrice a vita.

La polemica si era scatenata ieri, quando il caso è diventato politico. La giunta del Comune, infatti, aveva deciso di nominare cittadino onorario Ezio Greggio, "per la popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista; per il suo costante impegno attraverso l'associazione 'Ezio Greggio per i bambini prematuri'; per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella" . Il conduttore, infatti, è nato a Cossato, in provincia di Biella.

Ma la decisione della giunta era arrivata a pochi giorni dal rifiuto del conferimento dello stesso titolo alla senatrice a vita, Liliana Segre. Per questo, il segretario del Pd in Piemonte, Paolo Furia, vi aveva visto un intento provocatorio: " Niente contro Ezio e niente in linea di principio contro un titolo onorifico per un uomo del nostro territorio che ha portato il nome di Biella in giro per tutto il paese- aveva detto- Però mi chiedo: perché non farlo tra due anni? Perché decidere di farlo a una sola settimana dal rifiuto di votare una cittadinanza onoraria per la nostra senatrice a vita perseguitata nazista e simbolo della nazione Liliana Segre ?".

Data la bufera sollevatasi sul caso, Ezio Greggio aveva deciso di rifiutare la nomina a cittadino onorario di Biella, per " rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria" .

Ora, Corradino chiede scusa, specificando che "S egre non ha bisogno che arrivi il sindaco di Biella a darle la cittadinanza, è un 'patrimonio dell'umanità' e le chiedo ancora scusa. L'ho invitata anche a Biella per la Giornata della Memoria e non c'è nulla contro di le i". Poi, aggiunge: " Su questa cosa è stata fatta una speculazione indegna da parte di tutti quanti e mi dispiace. Il risultato è stato negativo, ingiustamente. Una grandissima sciocchezza che è diventata una cosa nazionale ".