Sinistra assalta evento Afd: poliziotto ferito in gravi condizioni

Se uno dovesse fare il confronto con l'Italia, la mente ritornerebbe a quella irruzione di Veneto Fronte Skinhead nella sede della cooperativa pro-migranti che fece parlare del rischio ritorno nazismo per mesi. I militanti di destra interruppero una riunione per leggere una sorta di proclama sull'immigrazione, poi se ne andarono senza alcuno scontro. In Germania, invece, le cose sono andate a parti inverse. Giovedì sera, infatti, i militanti dell'estrema sinistra hanno fatto irruzione ad un incontro pubblico dell'Afd e hanno ferito un agente. In modo grave.

L'Afd, il partito definito "populista" di Germania, aveva organizzato un incontro pubblico a Colonia nell'edificio che ospita un museo. L'evento era coperto da una massiccia presenza di forze dell'ordine, ma non è bastato. I militanti della sinistra hanno invaso il locale, assaltando i presenti all'iniziativa. "Sono stati allontanati dalla polizia, ma hanno fatto resistenza e un ufficiale, spinto dal podio, è caduto riportando ferite molto gravi", spiega la polizia di Colonia in un comunicato stampa diffuso nella notte tra giovedì e venerdì. Ora il poliziotto, un ufficiale, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.