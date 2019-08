Youtuber a Firenze smaschera truffa a turisti: malmenato dagli abusivi

Il blogger norvegese Harald Baldr mette a nudo la “truffa delle stampe ad olio”, in pieno centro a Firenze e viene aggredito dai tre nordafricani all’opera. La scena è interamente ripresa in un filmato che il blogger ha poi pubblicato sul proprio canale YouTube e che in meno di 24 ore ha raggiunto più di 300 mila utenti.

Il “giochetto” è semplice, i truffatori stendono in mezzo alla strada dei dipinti facendo finta di venderli e aspettando che qualche turista distratto ci calpesti sopra per poi chiedere un risarcimento. In questo caso l'episodio è avvenuto in via Calzaiuoli, in pieno centro, a due passi dal Duomo.

Come riportato dal quotidiano "La Nazione", Baldr era a Firenze nell'ambito di un suo tour italiano. Stava raccontando la città quando si è imbattuto in un turista che era stato appena raggirato. Ha quindi acceso la telecamera e filmato gli ambulanti. Che si sono infastiditi e lo hanno aggredito fisicamente per ben due volte, la seconda delle quali ripresa in video.

Dopo aver registrato la scena, Baldr si è recato in piazza Duomo per segnalare il tutto a una pattuglia della Polizia di Stato. I due agenti, seduti all’interno dell’auto, sono apparsi da subito in difficoltà con la lingua inglese e hanno consigliato a Baldr di fare denuncia. Numerosi sono i commenti critici nei confronti degli agenti espressi dagli utenti, italiani e stranieri, sotto il video sul canale YouTube.

Il punto però è un altro: se anche gli agenti si fossero mossi per individuare i truffatori nordafricani, cosa sarebbe successo? I tre soggetti sarebbero finiti dietro le sbarre? Difficile crederlo. L’aspetto ancor più assurdo però riguarda il fatto che questi individui sono liberi di mettere in atto una truffa talmente palese, in mezzo alla strada, indisturbati, in pieno centro di Firenze, davanti agli occhi di tutti.

Un’immagine oscena per la città, come dichiarato a "La Nazione" dal presidente della Confcommercio Firenze, Aldo Cursano: “E’ assurdo quanto successo e a rimetterci è l’immagine di Firenze nel mondo. Non si può più aspettare, bisogna intervenire prima che le conseguenze siano disastrose”.

Questo caso, seppur in atto da tempo, è pubblicamente emerso soltanto grazie all’iniziativa e al coraggio del blogger norvegese, ma casi analoghi vengono segnalati in numerose città italiane e tutto a discapito del turismo nel Bel Paese.