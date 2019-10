Spacciava droga, i carabinieri lo arrestano e nel frattempo lui li aggredisce con l'aiuto dei familiari

È stato colto in flagranza dai carabinieri di Catania mentre spacciava droga ed è stato arrestato. In manette Eugenio Marchese, 25 anni beccato dai carabinieri durante un sevizio di controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo. In questa zona i militari hanno notato una massa di persone le quali, appena avvertita la loro presenza, si sono date alla fuga. Anche Marchese, con un borsello azzurro tra le mani è scappato ma subito inseguito dai carabinieri.

Qui una scena da film: il giovane è stato bloccato dai militari ma nel tentativo di svincolarsi ha morso il petto di uno dei carabinieri. A questo punto sono intervenuti anche i familiari dello spacciatore che hanno spintonato i militari nel tentativo di farli allontanare.

Dentro il borsello sono state ritrovate tre buste di plastica con dieci grammi di marijuana già “steccata” e pronta per la vendita nonché 80 euro. Nelle altre due buste sono stati rinvenuti 100 e 125 euro, tutti in banconote di piccolo taglio. Marchese è stato arrestato per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Denunciati anche due suoi familiari per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.