Spaccio a Verona, arrestati due gambiani: uno è un richiedente asilo

Ennesimo fatto di cronaca che coinvolge un "richiedente asilo". A Verona, venerdì pomeriggio, due ragazzi del Gambia sono stati arrestati per spaccio in concorso e per detenzione di 20 grammi circa tra cocaina hashish e marijuana.

Proprio mentre circola l'ipotesi di collocare i richiedenti asilo nei pressi degli uffici immigrazione della Prefettura a San Zeno, si scopre che uno dei due gambiani è ospite in un centro di accoglienza, mentre l'altro lo è stato fino a una ventina di giorni fa. Entrambi peraltro erano già stati arrestati nel mese di gennaio e venerdì sono stati trovati con 200 euro in contanti. Soldi ottenuti dalla vendita della droga. Questa mattina, rivela Veronasera.it, i due hanno patteggiato 8 mesi e uno dei fermati è stato rimesso in libertà. Per il "richiedente asilo", invece, è arrivato un ordine di custodia cautelare in carcere, come aggravamento del divieto di dimora a Verona che già gli era stato inflitto a seguito del precedente arresto per spaccio, quindi è stato tradotto nella casa circondariale di Montorio.