Spaghetti western e birra per celebrare Bud Spencer: Fontevivo gli dedica una via

A tre anni dalla sua morte, di lui non resterà solo il ricordo. Bud Spencer ha lasciato a tutti gli italiani celebri film, canzoni e vittorie da nuotatore. Ma adesso, Fontevivo, un comune in provincia di Parma, è pronto a dedicargli anche una via.

Per la prima volta in Italia dalla morte dell'attore, una cittadina intitolerà una via del paese a Bud Spencer: la cerimonia si terrà il prossimo primo giugno. Musica, eventi e mostre, per ricordare l'attore scomparso, caratterizzeranno tutta la giornata a Fontevivo che, per l'occasione, si trasformerà in un grande set cinematografico. Gli organizzatori, infatti, hanno comunicato che al parco verrà allestita un'area Western, con tanto di cavalli, dove si potrà ammirare la slitta di Trinità, resa famosa dagli Spaghetti western, oltre alle auto presenti in Altrimenti ci arrabbiamo. Non mancherà la cena a base di fagioli, salsiccia e birra e durante la giornata si potrà partecipare anche alla gara a braccio di ferro. Il tutto accompagnato dalla musica della Dune Buggy band, cover nazionale del duo Bad Spencer - TerenceHill, che riproporrà le colonne sonore dei film più famosi.

"Per tutta la giornata avranno luogo iniziative legate alla figura dell’amatissimo attore cui parteciperà anche il figlio Giuseppe Pedersoli" -ha spiegato il sindacon di Fontevivo, Tommaso Fiazza- Dopo l’intitolazione della prima strada italiana al grande Bud, avranno luogo una serie di iniziative collaterali realizzate in collaborazione con tutti gli appassionati e fan di Bud Spencer" .

Si vocifera anche della presenza di un super ospite, di cui ancora si fanno nomi, dato che il programma è ancora in fase di completamento e midifiche. Ma c'è chi spera che si tratti proprio del compagnoi di tante avventure, Terence Hill.