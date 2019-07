Sparò al ladro, ira di Stacchio: "Se succederà ancora sarò più cattivo"

Ulderico Esposito è morto. Non ce l'ha fatta il tabaccaio colpito senza un motivo a Napoli da un nigeriano. Dopo un mese di agonia all'ospedale Cardarelli ha esalato l'ultimo respiro. Un decesso che "addolora" anche Graziano Stacchio, il benzinaio vicentino che sparò alla banda di ladri che tentava il colpo nella gioielleria accanto al suo distributore, e che è diventato un simbolo delle vittime di banditi e violenti.

" La morte del tabaccaio napoletano ci addolora molto, fatti del genere vengono trattati come casi di cronaca e chiusi lì, l'Italia non ha più spazio per le vittime ". Le parole di Stacchio all'Adnkronos suonano come un grido di rabbia. " Qualcosa abbiamo ottenuto con l'Osservatorio nazionale, l'Unavi (Unione Nazionale Vittime) e Nessuno tocchi Abele (l'associazione delle vittime di rapine e furti) - spiega il benzinaio - ma siamo lontani perché è impensabile che debbano succedere certe cose ".

Il tabaccaio di Napoli, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato colpito brutalmente da un nigeriano dopo una semplice domanda. Esposito avrebbe invitato l'immigrato a spostarsi dall'ingresso della ricevitoria che si trova all'interno della linea 1 della metro, stazione di Chiaiano. A quella richiesta, però, l'extracomunitario ha reagito con un violento pugno che ha steso il 52enne napoletano. Una violenza inaudita che ha provocato una emorragia cerebrale. La corsa in ospedale si è rivelata alla fine inutile. Un mese dopo Ulderico è morto. " Siamo inermi di fronte a tutto questo, chi prova queste cose le sente dentro finché vive - dice Stacchio - Chiaro che la violenza vada fermata a ogni costo, lo ha detto il Papa e il messaggio l'ho recepito totalmente, ma per fermarla bisogna dare esempi, non giustificare al solito chi commette reati ".