Sparatoria Trieste, sui social c’è chi esulta per la morte dei poliziotti

Mentre l’Italia piange Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti di polizia caduti nella Questura di Trieste sotto i colpi di Alejandro Stephan Meran, un dominicano affetto da problemi psichici, sul web c’è chi esulta.

Su Facebook, una certa Diana Sam Coni, che si è fatta immortalare con il simbolo anarchico, ha postato una foto del luogo della tragedia accompagnata da una breve quanto vile frase carica di odio verso i poliziotti morti e tutti gli uomini che quotidianamente lavoro alla sicurezza di ogni cittadino: “Ke dire, due di meno!!!!!” .

Un caso isolato di puro odio? Non proprio. Alcuni utenti commentano l’immagine e si complimentano con la donna per l’”alto pensiero”. C’è anche chi le consiglia di fare attenzione non per la frase di violenza ma perché c’è il rischio che Facebook potrebbe oscurarla.