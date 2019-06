"Una squadra a svastica". Gli ultrà dell'Hellas Verona cantano coro neonazista

"Siamo una squadra fantastica... fatta a forma di svastica... che bello è... allena Rudolf Hess!" . Ancora una volta gli ultras dell'Hellas Verona hanno intonato il coro neonazista, che va appunto a citare la svastica e quello che è stato uno degli uomini più influenti del Terzo Reich, del Partito Nazionalsocialista Tedesco e vice del Führer.

Il capo del tifo organizzato dei "mastini" è Luca Castellini, nonché e coordinatore di Forza Nuova per tutto il Nord Italia. Nel luglio 2017, in occasione della festa della curva tenutasi allo stadio Bentegodi, dal palco aveva gridato: "Chi ha permesso questa festa, chi ha pagato tutto, chi ha fatto da garante ha un nome: Adolf Hitler" . E furono polemiche à gogo.