Starbucks Milano, dopo 5 giorni continua l'assalto dei clienti

Sono trascorsi cinque giorni dall'apertura a Milano di Starbucks, la catena di caffetteria più famosa al mondo che ha aperto le sue porte all'Italia venerdì 7 settembre e l'assalto dei clienti non sembrerebbe essersi ancora esaurito.

Nonostante i prezzi siano stati motivo di polemica, questo non sembrerebbe essere, almeno per il momento, un limite per lo store. Ad aiutare sarà sicuramente il fattore "curiosità" e la bellezza dell'ex palazzo delle Poste nel quale ha trovato casa la catena americana (guarda il video).

La centralità del posto, proprio in piazza Cordusio, inoltre, potrebbe anche essere un motivo di richiamo per i turisti di passaggio che magari, tra un'attrazione e l'altra made in Italy, non disdegnano un caffè americano.

Sin dall'apertura il locale è stato preso "d'assalto" dai clienti, file d'attesa e gente messa già in coda dalle prime ore del mattino pur di non perdere la possibilità di visitare la novità del momento e gustare un caffè sicuramente molto lontano dall'espresso italiano.