Stati Uniti, cani eroi salvano donna dal congelamento

Hanno svegliato i loro padroni nel cuore della notte per dare l'allarme. C'era una donna stesa per terra fuori dalla loro casa, quasi congelata, con indosso solo una vestaglia. Lonnie e Susan Chester sono riusiti a salvarla grazie ai cani Adamo ed Eva.

La coppia vive a Norvell Township, in Michigan, dove l'inverno molto rigido. Dopo una nottata particolarmente nevoso, alle 4,30 della mattina, i quattro zampe hanno iniziato ad abbaiare come se volessero fare una passeggiata notturna. Inutile tentare di tranquilizzarli, Adamo continuava a infastidire Lonnie fin quando l’uomo ha dovuto alzarsi e farli uscire.

Appena aperta la porta, come riporta La Stampa, l'uomo ha visto donna anziana stesa per terra, quasi congelata. La coppia ha subito chiamato i soccorsi e portato in casa l'80enne. I famigliari dell’anziana la stavano cercando ovunque, ma a causa del buio, non sapevano dove fosse finita.