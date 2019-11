Stati Uniti, vendono tutto per vivere all'avventura

Una coppia di Jacksonville in Florida (Stati Uniti) ha deciso di vendere tutto quanto e coprire così i debiti accumulati. In totale 24mila dollari di debiti che Will Watson e Kristin Watson hanno deciso di pagare prima di partire. Giovanissimi, lei di 29 anni e lui di 31 hanno quindi acquistato un vecchio pullman militare per 8mila dollari. Qualche mese di rinnovo, in cui Kristin ha anche dato alla luce la loro piccola bambina Roam nata a settembre dell'anno scorso, e via lontano da tutti i debiti per una vita da vivere all'insegna dell'avventura. A soli sei mesi la piccola ha iniziato a vivere con i genitori dentro il bus iniziando una nuova vita si legge sul Mirror.

" Viaggiare è da sempre stato il nostro obiettivo della vita. Kristin quando era al college ha viaggiato per anni con soltanto un borsone dietro le spalle. Io sono stato nei boy scouts ed entrambi abbiamo viaggiato molto per lavoro ", quanto raccontato da Will.

" Controlliamo il nostro estratto conto regolarmente, mai come in questo periodo ci sentiamo in pace vedendo che non abbiamo più debiti. Da quando ci siamo mossi nella nostra piccola e confortevole casa stiamo riuscendo ad accumulare anche soldi, cosa che prima era impossibile ". La famiglia di quattro, compreso il loro cane Rush, hanno percorso circa 16mila miglia partendo da Jacksonville in Florida sopra per tutta l'East Coast fino in Nuova Scozia in Canada.