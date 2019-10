Strage di Bologna, perizia: "I resti non sono di Maria Fresu"

Si riapre il giallo sulla strage di Bologna, del 2 agosto 1980. Secondo le analisi del Dna, infatti, i resti riesumati, in particolare una mano e una parte del volto, non sarebbero di Maria Fresu, una delle vittime della strage.

È quanto emerge dalla perizia tecnica esplosivistica, disposta dalla Corte d'assise di Bologna, nel corso del processo all'ex Nar Gilberto Cavallini, imputato per concorso nella strage. I reperti organici riesumati lo scorso 25 marzo, conservati nel cimitero di Montespertoli, a Firenze, non sarebbero riconducibili alla Fresu, come aveva già anticipato AdnKronos, lo scorso 14 ottobre. I profili dei campioni esaminati, infatti, non sono sovrapponibili al Dna dei parenti della donna. I resti apparterrebbero, invece, a due donne diverse, probabilmente altre due vittime note della strage. È possibile anche che la salma di Maria Fresu, tra i deceduti censiti, sia stata collocata in altre tombe, a causa della difficoltà di riconoscimento. Ma oggi, rivela la perizia, " per ritrovare le parti della povera Maria Fresu non ci sono soluzioni praticabili" .

I legali dei terroristi imputati, però, avrebbero fatto emergere l'ipotesi che la salma trovata nella bara non apparterrebbe a due vittime già note. Potrebbero infatti corrispondere ai resti di una 86esima vittima, magari una terrorista palestinese, a sostegno di un'ipotesi (più volte smentita dalle indagini) del coinvolgimento di terroristi internazionali.

La perizia ha evidenziato anche che l'esplosivo usato a Bologna è stato " sicuramente di origine bellica, frutto dello scaricamento di munizionamento militare ". Infatti, nell'esplosivo usato per la strage erano presenti Tnt e Rdx, oltre alla dinamite gelatina, per cui "la scelta cade o sul Compound B ", un esplosivo usato della seconda guerra mondiale, o " meno probabilmente sulla Tritolite ".