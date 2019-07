Straniero ha i soldi ma non vuole pagare: la reazione della capotreno è virale

Un episodio a dir poco assurdo, con protagonista uno straniero, è accaduto giovedì a bordo di un treno regionale partito alle 20.13 da Malpensa in direzione di Milano Cadorna.

Un immigrato, beccato senza il regolare biglietto, ha iniziato una accesa discussione con la capotreno durata diversi minuti. Il diverbio è cominciato all'altezza della stazione di Saronno, in provincia di Varese, mentre il convoglio era fermo. Dinnanzi alle richieste di regolarizzare la sua posizione, lo straniero ha esibito un atteggiamento decisamente arrogante e provocatorio sfidando con prepotenza la dipendente delle ferrovie a fargli la multa perché, anche se aveva i soldi necessari per comprare il titolo di viaggio, non voleva pagare.

La capotreno non si è lasciata intimidire in alcun modo dal comportamento indisponente dell’immigrato e ha continuato con orgoglio e tenacia il suo lavoro.

"Tu paghi. Ho visto che hai 100 euro nel portafogli", la prima affermazione della donna. Parole alle quali il passeggero che desiderava viaggiare a scrocco risponde: "No, io prendo la multa". "Cosa io prendo la multa, no: tu mi paghi il biglietto", rilancia decisa lei aggiungendo che lo straniero deve “pagare il biglietto come pagano gli altri". "No, io non pago biglietto". Lo straniero, anche con altri soldi in bella mostra, dice di non voler pagare il biglietto e che, se vuole, la capotreno può chiamare la polizia.

La situazione creata dall'immigrato non è piaciuta agli altri viaggiatori. Un passeggero, decisamente arrabbiato, è intervenuto in difesa della dipendente delle ferrovie ed ha affrontato l’immigrato.

“Paga!” , ripete più volte l’utente in modo deciso ma educato, allo straniero aggiungendo che quello che sta facendo rientra nel reato di interruzione di pubblico servizio. Dopo molti tentativi, vistosi alle strette l’immigrato si arrende e si allontana per regolarizzare la sua posizione.