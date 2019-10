Studente di 26 anni picchiato da branco perché omosessuale

" Sono gay " e lo pestano a sangue, fino a spaccargli il naso. Questa la terribile vicenda di cui è stato vittima uno studente di 26 anni, appena qualche settimana fa. L'ennesimo episodio di violenza ai danni di un ragazzo omosessuale.

Stando a quanto si apprende dalle pagine del quotidiano La Repubblica , un giovane iracheno di 26 anni sarebbe stato colpito con calci e pugni da tre sconosciuti, in pieno centro a Firenze.

Il 26enne era di ritorno a casa quando due giovani lo avrebbero pungolato lungo il cammino. " Cosa hai da guardare? ", la domanda posta con tono irriverente e provocatorio. Lo studente avrebbe risposto loro di essere omosessuale e così si è consumata la violenza. Uno dei due malintenzionati gli ha messo le mani al collo, quasi volerlo strangolare, poi lo ha scaraventato in terra. A qual punto, sembra sia sopraggiunta anche una terza persona per partecipare al pestaggio. Così, mentre due gli tenevano ferme le mani e i piedi, un altro lo prendeva a calci e pugni in faccia. Terminato l'assalto, il branco se l'è data a gambe levate lasciando la vittima insanguinata sull'asfalto. Racimolate le poche forze, il ventiseienne si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova, dove i medici gli hanno diagnosticato una rottura del setto nasale. Il ragazzo ha denunciato i fatti alla polizia e, adesso, gli agenti sono al lavoro per identificare gli aggressori.