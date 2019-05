Su Wikipedia compaiono offese al sindaco e ai cittadini di Mezzojuso: "Siete tutti cornutazzi"

E adesso dopo la diretta televisiva, ci si è messo anche Wikipedia. Non c'è pace per il piccolo comune di Mezzojuso, nel palermitano. La ribalta delle cronache ha acceso i riflettori sulla vicenda delle sorelle Napoli che da anni denunciano minacce e intimidazioni di stampo mafioso per la vendita dei loro terreni tra Corleone e Mezzojuso. Adesso a finire nell'occhio del ciclone, oltre al sindaco Giardina, c'è finito un intero paese dopo la rissa sfiorata tra Giletti e Giardina.

"Contro di me c'è stato un attacco mediatico, mi sono alzato e ho lasciato la trasmissione quando Giletti, dopo l'ennesima volta, voleva mistificare la verità - racconta il primo cittadino all'Adnkronos Salvatore Giardina -. Su quell'atto c'era scritto 12 ettari e lui diceva 90 ettari. Bisogna leggere e studiare le carte e poi bisogna conoscere la realtà dei fatti, lui l'ha mistificata e ho detto basta. A Giletti non piace avere contraddittorio. Non parlerei di imboscata - dice poi - ma lui doveva farsi pubblicità per la presentazione del suo libro che farà a Palermo dedicato proprio alle sorelle Napoli e intitolato "Le dannate". Mai titolo fu più azzeccato...". Giardina è un fiume in piena e non le manda a dire."Giletti dopo la sua bella trasmissione poi spegne le luci e se ne va, io invece continuo a stare accanto alle mie concittadine. È venuto a Mezzojuso per alzare l'audience. Ma gli è andata maluccio, direi. Ho guardato i dati Auditel. Da quello che ho letto ho visto che ha perso qualche punto di share, non vorrei essere nei panni di Urbano Cairo, perché ha spesso dei bei soldini per mettere su la struttura a Mezzojuso". E poi attacca ancora Giletti: "Lui fa il guitto piemontese, non dico che perso lo scontro contro il sindaco ma ci siamo barcamenati bene per fare uscire la realtà dei fatti. Purtroppo le ultime cose non me le ha fatte dire. Ha fatto una grande confusione su molte cose".

Non è L'Arena ha totalizzato il 6,73% di share e 1.248.363 telespettatori medi con 7.030.311 di contatti. Il programma ha ottenuto picchi del 10,50% con 1.711.069. La7, quindi, con il 6,13% di share è stata la quinta rete del prime time.

Adesso però, sulla pagina Wikipedia di Mezzojuso è comparsa una frase choc. "Il sindaco Giardina e parte della popolazione sono dei grandissimi cornutazzi mafiosi". E poi prosegue l'ignoto autore: "Viva le sorelle Napoli, tutta la vita. Sindaco chiaramente colluso e figlio di una grandissima z..". La pagina è stata prontamente modificata, ma in paese adesso la tensione è palpabile.