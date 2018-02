Sud Carolina, sotto effetto di droghe 20enne si cava gli occhi

Scena da film dell'orrore a Anderson in Sud Carolina. Kaylee Muthart, una ragazza della comunità locale, si è cavata gli occhi davanti alla chiesa del paese.

Il gesto choc

La giovane ha sconvolto l'intera cittadina. Il 6 febbraio completamente strafatta di droga la ragazza si è strappata un occhio. Immediato il soccorso di alcuni fedeli presenti davanti alla chiesetta. Peccato che Kaylee non si sia fatta aiutare perché in preda alle allucinazioni. Purtroppo prima dell'arrivo dei soccorsi, la 20enne si è cavata anche il secondo bulbo oculare.

Un gesto tremendo. La mamma dopo il gesto della figlia ora vuole lanciare un messaggio ai giovani per avvertirli del pericolo delle sostanze stupefacenti, sottolineando che la figlia facesso uso di metanfetamina da almeno sei mesi. Non solo. La famiglia ha lanciato una raccolto fondi per donare un cane guida alla 20enne. A breve la ragazza inizierà un percorso di disintossicazione e riabilitazione, come riporta TgCom24.