La suora è senza biglietto: salta il tornello e entra in metropolitana

Una suora è stata filmata mentre era intenta a fare il suo ingresso in metro. E fin qui, niente di strano. Le linee metropolitane di Roma, questo è abbastanza noto, sono precedute dai tornelli, dove i viaggiatori sono obbligati a obliterare il biglietto. Senza regolare titolo di viaggio non si può entrare. Funziona così in ogni città del mondo, non è una stranezza appartenente alla Capitale d'Italia. Ma non tutti si arrendono alle normative. Come questa suora che, presso la stazione di Piramide, ha pensato bene di scavalcare quello che potrebbe aver considerato una sorta di ostacolo.

Come riportato dal Corriere della Sera, peraltro, la consacrata in questione è stata ripresa nel momento in cui si insinuava in metropolitana passando per i tornelli posti all'uscita, non all'entrata. A Roma è in corso una battaglia per cercare di contrastare le furbate dei cosiddetti "portoghesi". Si sta tentando in più modi, insomma, di rendere la vita sempre più difficile a coloro che tentano di utilizzare i mezzi pubblici, pur essendo sprovvisti di ticket.

La suora filmata non è né la prima né l'ultima a tenere un comportamento del genere. Fa un po' scalpore, però, che a scavalcare sia stata una persona appartenente a una congregazione religiosa.