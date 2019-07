Superstite di Nassiriya restituisce medaglia d'oro: ora deve pagare il conio

Oltre al danno, la beffa. Non solo rimase coinvolto nell'attentato a Nassiriya, nel novembre 2003, ma ora deve anche pagare quanto speso per il conio della sua medaglia al valore.

Pietro Sini, 55anni di Porto Torres, era un appuntato dei carabinieri quando, il 12 novembre 2003, un camion cisterna pieno di esposivo scoppiò davanti alla base militare italiana a Nassiriya. L'attentato provocò 28 morti, di cui 19 italiani. Pietro, invece, si era salvato e aveva cercato di aiutare i compagni feriti. Per il suo eroismo aveva ricevuto la medaglia al valore. Ma, qualche anno fa, Sini aveva restituito quella medaglia al comando generale dell'Arma, per protesta contro lo Stato, che non gli aveva riconosciuto l'aggravamento della sua invalidità, ferma al 25%. " Dal giorno di quel gesto nessuno mi ha mai chiamato per parlarmi, per chiedere il motivo della mia decisione - racconta il carabiniere in congedo all'Ansa- in compenso hanno voluto la mia presenza alle cerimonie e alle commemorazioni: 'la mia figura è importante per tutti', mi dicevano ".