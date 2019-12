Svolta sulla cannabis: ora coltivarla in casa non è reato

La Cassazione ha sentenziato: la coltivazione per uso domestico della cannabis non è considerabile alla stregua di un vero e proprio reato.

Ma ci sono dei dettagli di rilievo da specificare sin da subito. Il primo dei particolari è quello relativo alle "piccole quantità". Altrimenti, il rischio di commettere un reato da parte di un soggetto giuridico diviene evidente. Il limite, quindi, va sempre tenuto in considerazione. La pronuncia, per via delle festività, poteva passare inosservata, ma è balzata comunque agli onori delle cronache in questa giornata di Santo Stefano. Il testo è stato riportato da Repubblica. All'interno vi si legge che "non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica. Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore". Non siamo dinanzi una vera e propria liberalizzazione, quindi, ma i fautori della cannabis legale possono considerare il quadro appena presentato come un passo preliminare al loro scopo. La battaglia, anche a livello parlamentare, è abbastanza aspra, per quanto riguardi per lo più il complesso normativo attorno alla vendita della versione light della cannabis. Di cannabis, comunque, si continuerà a discutere. Perché rappresenta un argomento d'attualità e perché le forze politiche di maggioranza sembrano intenzionate ad esprimere una svolta culturale, oltre che giuridica.