Tafida Raqeeb, si attende la decisione dell'Alta Corte di Londra

Sono ore decise per i genitori di Tafida Raqeeb, la bambina di dieci anni ricoverata in stato comatoso al Royal Hospital di Londra e alle quale i medici hanno deciso di staccare la spina del respiratore.

Ansia, paura, frustrazione e chissà cos'altro ancora. Difficile immaginare il flusso devastante di sentimenti che attraversa Shelina Begum e Mohammed Raqeeb, rispettivamente la mamma e il papà di Tafida, in attesa che l'Alta Corte di Londra si pronunci sulle sorti della loro unica figlia. Lo scorso 9 febbraio, la piccola è stata colpita da un'aneurisma cerebrale che l'ha costretta al coma per circa 7 mesi.

I medici che trattano Tafida al Royal London Hospital di Whitechapel sembrerebbero essere certi che, data l'entità delle lesioni arteriose, per la piccola non vi sia alcun possibilità di ristabilirsi. Pertanto, i manager di Barts Health NHS Trust, la società che gestisce la struttura, hanno chiesto al giudice incaricato del caso, Alistair MacDonald, di interrompere i trattamenti di supporto vitale. Ma i genitori della bambina, entrambi di religione musulmana, non intendono cedere il passo. Certi che la loro figlia sia ancora vigile, hanno chiesto di poterla trasferire all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova che si è reso disponibile ad accoglierla.