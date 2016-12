Taiwan, una parata nazista per festeggiare l'anniversario del liceo

Sfilano in uniforme nazista, dietro a un carro armato di cartone e sventolando bandiere con la svastica. Così gli studenti di un liceo di Taiwan hanno deciso di festeggiare l'anniversario della scuola.

L'episodio ha generano diverse polemiche nel Paese, e non solo. Il preside dell'istituto di Hsinchu City, città nel Nord dell'isola, aveva inizialmente suggerito una parata sul tema della cultura araba ma la sua proposta non è stata accolta volentieri dagli studenti che hanno invece optato per il tema del nazismo. Per questo il preside ha presentato le dimissioni.

Come riporta il quotidiano Taipei News, la scelta dei ragazzi sarebbe stata giustificata in ragione del fatto che la loro divisa scolastica fosse facilmente convertibile in uniforme nazista. Ed è così che intonando i cori "Ecco Hitler! Studenti, salutatelo! O il carro vi schiaccerà o sarete portati nelle camere a gas", i liceali si sono esibiti mettendo in scena uno dei periodi più bui della storia.

L'"Ufficio economico e culturale d'Israele" a Taipei, capitale di Taiwan, ha denunciato l'avvenimento con un post su Facebook: "È deplorevole e sconvolgente che a settant'anni dalla scoperta del mondo degli orrori dell'Olocausto, una scuola metta in scena una celebrazione di questo genere". Dal canto suo, la diplomazia tedesca a Taiwan ha espresso in un comunicato ufficiale una considerazione riguardo al fatto che gli studenti non avessero capito che quei simboli nazisti fossero "manifestazioni di odio e di oppressione dell'umanità". Il ministro dell'Istruzione del Paese ha presentato le scuse e ha chiesto al liceo di provvedere a migliorare l'educazione storica e culturale degli studenti in modo che non abbiano una visione impropria del nazismo.