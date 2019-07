Taranto, 83 pachistani sbarcati nell'isola di San Pietro

A poco più di un mese di distanza dallo sbarco di settantatré pakistani a Torre Colimena, la zona balneare di Avetrana, in provincia di Taranto, questa mattina sono sbarcati sull'isola di San Pietro, nel Golfo di Taranto a pochissime miglia dalla città, ottantatré migranti pakistani di cui dodici minori non accompagnati. I migranti, dichiara il Comune in una nota, sono stati trasferiti all'hotspot del capoluogo pugliese - allestito nel porto - e sono state avviate le procedure di identificazione. Sempre il Comune ha attivato nella notte la macchina organizzativa già collaudata in passato e gestita dal comandante Matichecchia.

Su disposizione del sindaco Rinaldo Melucci e su richiesta del prefetto di Taranto, Antonella Bellomo, sono stati garantiti assistenza sanitaria e fornitura di generi di prima necessità e vestiario.

I migranti sono sbarcati su un'isola a disposizione della Marina Militare Italiana, la cui spiaggia è aperta ai bagnanti. Ogni giorno ci sono i traghetti che trasportano i bagnanti da Taranto all'isola. Proprio lì sono sbarcati gli 83 pachistani.