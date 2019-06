Taranto, nigeriano aggredisce i poliziotti alla stazione

È accusato dei reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale un giovane uomo di 22 anni di origini nigeriane. Due poliziotti sono stati ripetutamente offesi e oltraggiati dall'extracomunitario sottoposto a controllo mentre sostava in prossimità dei binari. Nel corso di una vera e propria escalation di violenza, il giovane ha aggredito i due agenti della polizia ferroviaria cercando di darsi alla fuga. Ma è stato immediatamente fermato, grazie anche all'intervento di altri due colleghi dei poliziotti ed è stato dichiarato in arresto. Dalle verifiche effettuate negli uffici della questura, il giovane è risultato essere un 22enne che ha la dimora in Toscana. Di origine nigeriane, come detto, risulta regolare sul territorio nazionale.



Già nello scorso febbraio, la polizia ferroviaria di Taranto, arrestò due nigeriani, un uomo e una donna, su un treno regionale che percorreva la tratta Bari-Taranto. I due erano insieme a un terzo cittadino straniero e furono trovati senza il regolare biglietto di viaggio. Uno degli uomini e la donna non avevano nessuna intenzione di regolarizzare la loro posizione e si scagliarono contro le forze dell'ordine al contrario del terzo cittadino nigeriano che volle, invece, pagare il biglietto. Così ai loro polsi scattarono subito le manette.