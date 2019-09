Taranto, professore di ginnastica salva la vita a un 17enne in arresto cardiaco

È stato salvato dalla prontezza e dalla lucidità del suo insegnante di scienze motorie, che non appena lo ha visto sentirsi male è intervenuto e ha fatto in modo che non morisse. È accaduto in queste ore, a mezzogiorno, in una scuola di Taranto. All'istituto Iiss Pacinotti, la classe stava iniziando la sua ora di educazione fisica, con una lenta corsa di riscaldamento, quando all'improvviso un alunno di 17 anni si è accasciato a terra, senza rispondere più. È stato in quel momento che Mauro Alessando, il docente di ginnastica ha chiamato il 118 e, nel frattempo, ha iniziato subito il massaggio cardiaco.

Secondo quanto riportato da Repubblica, per circa 9 minuti, il docente ha continuato a effettuare la manovra sul corpo dell'adolescente, sotto la supervisione della centrale operativa del 118 di Taranto. All'arrivo alla scuola di due equipaggi del 118, mandati in codice rosso, di cui uno con un infermiere e l'altro con medico e infermiere, il ragazzo è stato defibrillato e stabilizzato. Il cuore ha quindi ripreso a battere. Durante il trasporto in ospedale, il paziente si sarebbe risvegliato senza esiti neurologici.