Taranto, raggiunto l'accordo tra Mittal, Regione, Comune e Confindustria

Un nuovo incontro c'è stato oggi nello stabilimento siderurgico di Taranto tra le aziende dell'appalto-indotto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro e l'amministratore delegato di Arcelor Mittal, Lucia Morselli. Il nodo è sempre lo stesso: assicurare i pagamenti alle aziende dell'indotto.

Dopo l'incontro il presidente Emiliano si è fermato con gli imprenditori dell'indotto in presidio da nove giorni davanti ai cancelli della fabbrica e ha annunciato che la vertenza si è chiusa positivamente. " È importante che le imprese, man mano che verranno pagate, pensino ai dipendenti perchè loro hanno bisogno di voi. La solidarietà tra di noi, l'accordo e l'armonia, sono l'arma che ci ha fatto superare questo momento di difficoltà e sono anche il mezzo col quale arriveremo a risultati ancora più importanti. " Il presidio si è così concluso oggi alle ore 17. Oggi per la prima volta il presidente della Regione è stato accolto negli uffici dell'ex Ilva, " io qui dentro non ero mai riuscito ad entrare, nemmeno quando lo avevo chiesto " ha dichiarato Emiliano. Aggiungendo che questo è un cambio radicale e che ora " l'azienda mi rispetta e rispetta la Regione ".

È stato stilato un accordo con Mittal in merito ai bonifici da effettuare alle aziende dell'indotto." Questo è accaduto grazie all'impegno notevole in prima persona della dottoressa Morselli e poi del suo gruppo di dirigenti ", è così che il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro, ha commentato l'impegno mantenuto relativo al pagamento delle fatture al 31 ottobre scorso delle imprese dell'indotto. I pagamenti saranno tenuti sotto controllo " affinché disguidi come quelli avvenuti in questi mesi non avvengano più " ha aggiunto Marinaro che ha ringraziato il presidente della Regione Michele Emiliano ed il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci per essere stati al suo fianco.

Insomma quello che sembrava lo spauracchio di un possibile fermo della produzione con il blocco totale delle aziende dell'indotto resta solo un brutto ricordo e, assicurati, nero su bianco, i pagamenti di Arcerlor Mittal non rimane che aspettare i bonifici.