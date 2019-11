Taranto, spacciava marijuana, hashish e cocaina: un arresto

È stato arrestato a Fragagnano, un Comune in provincia di Taranto, dai carabinieri e dal nucleo cinofili di Modugno (in provincia di Bari) un giovane uomo di 29 anni già noto alle forze dell'ordine. Durante un controllo del territorio per la prevenzione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i militari dell'arma hanno effettuato una perquisizione al 29enne che già aveva numerosi precedenti di polizia, come detto.

Il tentativo dell'uomo di disfarsi di un sacchetto di cellophane, gettandolo sotto un’auto in sosta ha insospettito i carabinieri. Questo movimento, infatti, non è passato inosservato ai militari e, soprattutto, al cane antidroga che ha indicato con insistenza il sacchetto. Dopo averlo recuperato, gli operatori hanno rinvenuto al suo interno 45 grammi di marijuana, un grammo di cocaina e circa mezzo grammo di hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione del pm di turno presso la procura della Repubblica di Taranto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.



Solo due giorni fa, nello stesso capoluogo pugliese, è stato denunciato in stato di libertà, dai falchi della squadra mobile di Taranto, un giovane pusher di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga di cui era in possesso il 28enne era ben nascosta in un pacchetto di sigarette, ma non è tutto. Il giovane aveva, infatti, ideato un marchingegno che gli consentiva di attaccare il pacchetto, con all'interno la droga, sotto le autovetture in sosta. In questo modo evitava di essere sorpreso da un eventuale improvviso controllo da parte delle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione personale, il 28enne è stato trovato in possesso di sei dosi di marijuana nascoste, come detto, in un contenitore di sigarette di metallo, ricoperto da nastro isolante, e con due magneti applicati su entrambi i lati del pacchetto per far si che questo rimanesse attaccato all'auto parcheggiata scelta dal pusher per nascondere la droga. Lo spacciatore, dopo la perquisizione, è stato accompagnato negli uffici della questura di Taranto e, dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà. Gli agenti per diversi giorni hanno tenuto sotto controllo il giovane per accertare la sua attività di spaccio. A smascherare la vendita illecita di sostanze stupefacenti anche l'avvicinarsi a lui di altri giovani già noti come assuntori di droga.