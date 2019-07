Taranto, uomo incornato da un toro in gravi condizioni

Versa in gravi condizioni un allevatore di 50 anni di Martina Franca, un Comune in provincia di Taranto: è stato incornato da un toro.

È accaduto ieri, nella masseria Montichillo tra Martina e Mottola (sempre nel Tarantino). L'uomo stava svolgendo il suo lavoro quotidiano in campagna quando un giovane toro del suo allevamento lo ha ferito. In soccorso del 50enne sono subito intervenuti i suoi colleghi che hanno assistito alla scena. Subito è stato chiamato il 118 che, giunto sul posto, e viste le ferite sul corpo dell'uomo lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto.

All'arrivo nel nosocomio pugliese le condizioni dell'uomo erano gravi. Ora è ancora ricoverato.



Non si conoscono ancora le cause dell'accaduto e sul caso indaga la polizia del commissariato di Martina Franca. Quello che è certo è che l'animale si sarebbe infuriato e avrebbe ferito brutalmente il suo allevatore. L'uomo avrebbe tentato di fuggire. Inutilmente.

Meno di una settimana fa c'è stato un caso simile a Pamplona, nel nord della Spagna. Durante la festa di San Firmino, un torero, Rafael Rubio Rafaelillo, mentre si svolgeva lo spettacolo della corrida, è stato incornato dal toro, come si vede nel video pubblicato sul sito Corriere.it. Terribile la scena sotto gli occhi di centinaia di spettatori. L'uomo è stato trasportato in ospedale e operato d'urgenza. Le sue condizioni restano molto serie ma non è in pericolo di vita.