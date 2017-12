Tasse, un italiano su tre le paga con tredicesima

La tredicesima per un italiano su tre verrà spesa in tasse. Come rileva Coldiretti con una rilevazione Ixè di fatto il bonus di fine anno verrà speso per gonfire le casse dell'Erario. Buona parte di quanto percepito in busta paga verrà destinato al pagamento delle tasse, dei mutui e delle bollette. Un quadro che di fatto sottolinea comme la pressione fiscale possa frenare e non poco la crescita dei consumi proprio durante le Feste. "Per il regali la maggioranza del 42% delle famiglie italiane - continua la Coldiretti - ha fissato un budget sotto i 100 euro, il 40% tra i 100 ed i 300 euro ed il resto un importo superiore, tra i quali un fortunato 2% che supera i mille euro", afferma la Coldiretti. Chi riuscirà a trovare spazio per i regali punterà molto probabilmente sul made in Italy o sull'oggetto curioso che di fatto ha un buon rapporto qualità-prezzo. Oltre la metà degli italiani (52%) frequenta proprio i mercatini che si moltiplicano nel periodo di Natale e tra questi ben il 38% vi acquista prodotti enogastronomici". Una opportunità, osserva Coldiretti, "che unisce il relax con la possibilità di fare acquisti con curiosità e novità per sfuggire alle solite offerte standardizzate". Insomma la tendenza è quella di usare quelle poche risorse disponibili per i regali da consumare a tavola. Un modo per scordare la crisi e per godere col palato qualche piccolo piacere gastronomico. Il resto, come detto, verrà versato nel cesto delle tasse e di fatto il mese di dicembre è forse il peggiore sul fronte fiscale con una serie di scadenze che riguardano sia le famiglie che le imprese.