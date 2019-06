Tav, Salvini sfida il M5s: "Sì ai treni che corrono, no alla linea leggera…"

A Matteo Salvini non piace il Tav light e sfida (nuovamente) il Movimento 5 Stelle, suo alleato di governo. Il ministro dell'Interno ha replicato alla sottosegretaria pentastellata all'Economia Laura Castelli, che aveva paventato la possibilità di realizzare il treno ad alta velocità Torino-Lione in una versione "leggera", appunto, facendo peraltro imbufalire l'ala dura e pura del partito, quella No-Tav.

Ecco, il leader della Lega le ha risposto così: "Un treno passa sotto la montagna o no. Tertium non datur. A me piacciono i treni che corrono. C’è un progetto in itinere, spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita" .

Dunque, il responsabile del Viminale ha aggiunto: "I numeri dicono che l'economia italiana è sana, noi vogliamo crescere, non siamo più nel Medioevo. Facciamo parte di un club, l'Europa, che ci chiede atti di genuflessioni costanti" .

Le dichiarazioni del numero uno del Carroccio arrivano mente a Parigi è in corso il cda di Telt, la società che gestisce gli appalti della Torino-Lione. Alla riunione partecipa per la prima volta il neo presidente del Piemonte Alberto Cirio, favorevole alla realizzazione della grande opera.