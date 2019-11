Tenta di violentarla nel bagno di un bar. Arrestato pakistano

Ha provato ad abusare sessualmente di lei nel bagno di un bar dopo averla adescata per strada. L'autore del gesto è un ragazzo pakistano di 23 anni che dovrà rispondere di tentata violenza sessuale nei confronti di una studentessa polacca di 24 anni adescata per strada, in compagnia di un connazionale. L’uomo è stato fermato dai carabinieri del comando locale di Torino, accorsi dopo le segnalazioni dei clienti del bar in cui si stava consumando la violenza.

I fatti sono successi ieri sera, intorno alle 21, nel quartiere Aurora situato nella periferia nord del capoluogo piemontese. Il 23enne si è avvicinato alla studentessa di filosofia di origini polacche, in Italia per un Erasmus, la quale era ferma per strada in attesa dell'arrivo del tram. Approfittando della scarsa conoscenza della lingua e della zona di Torino in cui si trovava, il pakistano ha adescato la ragazza con la scusa dello sciopero dei trasporti spiegandole che, pertanto, non tutti i mezzi pubblici si sarebbero fermati.

A quel punto il giovane, in compagnia del connazionale, si è offerto di accompagnare la studentessa per un tratto di strada in attesa dell’eventuale arrivo del tram. La ragazza si è subito resa conto che i due non avevano buone intenzioni ma forse a causa dell'ora tarda, o più probabilmente per paura, ha deciso di assecondarli. Durante il tragitto, uno dei due ragazzi ha chiesto alla 24enne se volesse fare una sosta in un bar per bere qualcosa e la studentessa ha acconsentito chiedendo, dopo aver bevuto un drink, di andare al bagno, forse nella speranza di poter chiedere aiuto a qualcuno. IL 23enne, però, l'ha seguita nella toilette e dopo essersi abbassato i pantaloni ha iniziato a palpeggiare la vittima. La studentessa terrorizzata, a quel punto ha iniziato ad urlare così forte che i clienti del locale si sono insospettiti ed hanno subito chiamato il 112.

In breve tempo è accorsa una volante del comando locale dell'arma dei carabinieri, riuscendo ad evitare che si consumasse la violenza sessuale e bloccando il pakistano il quale è stato arrestato. Ora il 23enne dovrà rispondere del reato di tentata violenza sessuale.