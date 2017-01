Terremoto, gli elicotteri negli hangar: bloccati per motivi burocratici

Il centro Italia messo in ginocchio da terremoto e maltempo, e gli elicotteri dell'ex Corpo forestale dello Stato, soppresso per effetto del decreto Madia, fermi negli hangar "per motivi burocratici" . Una situazione paradossale, anticipata da Tiscali News e confermata all'Agi da Riccardo Boriassi, portavoce nazionale del Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco.

"Dopo la soppressione (Corpo forestale dello Stato, ndr) - spiega Boriassi - il personale è confluito in parte nell'Arma dei Carabinieri e in parte nei Vigili del fuoco" . Ma mentre gli uomini sono stati già "divisi" , il decreto interministeriale che dovrebbe decidere la "spartizione" degli elicotteri già in uso al Corpo forestale dello Stato non c'è ancora e chissa quando ci sarà. Risultato: si è creato una sorta di limbo normativo, per cui due elicotteri del Corpo forestale sono fermi a Cittareale (Rieti), altri a Pescara e a Ciampino.

"Mentre restano a terra, costretti all'inattività - spiega il portavoce nazionale del Conapo - una quindicina di piloti con un notevole bagaglio di preparazione ed esperienze, senza nemmeno l'uniforme" . Per Boriassi, l'Italia si trova in questo modo in "una impasse" senza precedenti che, però, "non era difficile da immaginare" . "Per evitarla sarebbe bastato, ad esempio, prevedere una fase di transizione di sei mesi - conclude - certo, nel caso di Cittareale, vista la vicinanza con le zone al centro delle emergenze di queste ore, il disappunto è ancora più grande" .