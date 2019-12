Terremoto in Toscana di 4.5. Colpito il Mugello

Notte di terrore in Toscana dove si sono avvertite diverse scosse di terremoto che hanno interessato la zona dell’Appennino Tosco-Emiliano. La più forte alle ore 4,37 di questa mattina, lunedì 9 dicembre, di magnitudo 4.5, è stata avvertita fino a Firenze, Pistoia, Lucca, e a nord fino a Bologna. Più lievi le altre, in ogni caso fino a 3.2. Non vi sarebbero per il momento feriti. Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale sulle linee dell’alta velocità Bologna - Firenze, Bologna - Prato convenzionale, Prato - Pistoia, Firenze - Empoli, Firenze - Faenza, Firenze - Arezzo convenzionale e sulla direttissima Firenze - Roma fra Firenze e Valdarno. La sospensione serve per consentire al tecnici di verificare lo stato dell’infrastruttura. Interrotto anche il traffico regionale dei treni.

Due gli epicentri

Secondo quanto comunicato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sarebbero stati due gli epicentri, entrambi in provincia di Firenze. La scossa più violenta a Scarperia San Piero, l'altra a Barberino del Mugello. Molti abitanti hanno lasciato le proprie case per scendere in strada. Data la pioggia battente delle ultime ore, molte di queste hanno cercato riparo nelle proprie automobili. Federico Ignesti, sindaco di Scarperia San Piero, ha detto che la scossa di terremoto avvertita ha fatto davvero paura.

Al momento non risulterebbero feriti

Ha poi cercato di tranquillizzare riguardo a feriti e danni “al momento non risultano ai carabinieri che hanno effettuato i primi sopralluoghi, né a me sono arrivate segnalazioni in merito. Intanto è stato attivato il Centro operativo intercomunale di Protezione Civile”. Oggi rimarranno chiuse le scuole, di ogni ordine e grado, dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Vicchio. Filippo Carlà Campa, il sindaco di Vicchio, comune vicino all’epicentro delle scosse, ha fatto sapere tramite la pagina Facebook che è stato aperto il centro operativo comunale presso il nuovo campo sportivo. Ha inoltre raccontato al giornale radio Rai: “La scossa è stata abbastanza lunga, soprattutto la prima, sono caduti oggetti in un supermercato ma non abbiamo al momento verificato danni a persone o cose. Le notizie arrivano però in modo frammentario”.

100 anni fa il terremoto che distrusse il Mugello