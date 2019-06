Topi rosicchiano la fibra e la provincia di Belluno ​rimane senza internet

La provincia bellunese senza internet a colpa dei topi. La storia in sè fa ridere, ma in realtà ha fatto meno ridere i residenti della zona del capoluogo veneto. Tutto è iniziato quando alcuni roditori si sono insediati in una canaletta che contiene la fibra ottica. Fin qui tutto bene.

Ma poi, a forza di rosicchiare e rosicchiare, la fibra è stata danneggiata e il collegamento è saltato. Il mondo digitale è stato così troncato da alcuni topi. E in tutta la provincia. Un danno non da poco se consideriamo che siamo nell'era digitale e dell'iperconnessione. Nel mondo dove tutto è veloce e nulla è lento. A rimetterci, infatti, non sono stati solo i residenti, ma anche l'Agenzia delle Entrate, le Poste, diverse banche, negozi e aziende che utilizzano Fastweb come gestore dell'infrastruttura tecnologica. Tutti bloccati dai dispetti dei roditori.

Insomma, l'effetto dominio ha avuto la meglio e i topi hanno messo ko internet nel raggio di decine di chilometri, fino Feltre, Agordo e Cortina. Un'eclissi digitale causata, non da un programmatore genio del male, ma semplicemente dalla fame dei roditori.