Torino, arrestati tre tunisini collegati a Isis

Tre cittadini tunisini sono stati arrestati questa mattina a Torino con l'accusa di associazione finalizzata al terrorismo internazionale. Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli elementi raccolti nell'ambito dell'indagine 'Taliban', coordinata dalla Procura della Repubblica torinese.

Nel contesto delle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dei foreign fighters, nell'autunno del 2015 era stato individuato un gruppo di cittadini tunisini giunti a Torino richiedendo un permesso di soggiorno per motivi di studio, iscrivendosi all'Università e rilasciando attestazioni non veritiere pur di ottenere titolo sia all'iscrizione, sia alla relativa borsa di studio.

Ma i tre giovani non avevano mai frequentato le lezioni o sostenuto esami. Inoltre, i profili Facebook dei tre avevano fatto sospettare la loro vicinanza ai gruppi terroristici di matrice islamista e in alcuni casi erano chiaramente inneggianti all'Isis.

Poco dopo il loro arrivo a Torino, gli arrestati hanno iniziato a spostarsi verso Pisa, insediandosi definitivamente nella città toscana per gestire un'intensa attività criminale di traffico di sostanze stupefacenti.