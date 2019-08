Torino, gambiano sputa poi rompe gamba al 49enne che lo rimprovera

Brutale aggressione ai danni di un uomo di Torino da parte di un cittadino extracomunitario, che ha voluto replicare ad un rimprovero ricevuto dall'italiano.

Come riferito dalla stampa locale, l'episodio si è verificato durante il tardo pomeriggio della giornata di ieri in via Giordano Bruno, per la precisione nelle vicinanze dell'ex mercato ortofrutticolo intercomunale.

La vittima, un uomo di 49 anni residente a Viù (Torino), aveva avuto l'ardire di rimproverare l'africano per aver sputato per terra. Un'intromissione che non ha per nulla fatto piacere al 31enne gambiano il quale, dopo aver afferrato una pesante spranga d'acciaio, l'ha utilizzata per infierire sul 49enne fino a rompergli una gamba.

Inutile il tentativo di fuga dell'extracomunitario, tratto in arresto dai carabinieri pochi istanti dopo la barbara aggressione. Lo straniero, uno degli occupanti abusivi del Moi, almeno fino al momento dello sgombero della struttura avvenuto il 30 luglio scorso, è stato trasportato in caserma per le consuete operazioni di identificazione.

È andata male all'italiano ferito, trasportato all'ospedale Mauriziano, dove i medici hanno rilevato la frattura dell'arto inferiore.