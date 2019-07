Torino, nigeriano aggredisce poliziotti ma torna subito libero

È già tornato a piede libero il nigeriano di 28 anni che durante lo scorso giovedì aveva opposto strenua resistenza ad un controllo effettuato da una pattuglia di poliziotti a Barriera di Milano (Torino), scagliandosi contro di loro ed aggredendoli.

Gli agenti, tra l'altro, erano stati minacciosamente circondati da un folto gruppo di altri extracomunitari accorsi in strada, tra largo Giulio Cesare e Corso Palermo, per dar man forte al 28enne ed impedire che fosse arrestato.

Prima dell'arrivo risolutivo dei rinforzi sul posto, sia da parte dei carabinieri che della polizia, era stato fondamentale l'intervento di alcuni privati cittadini, che avevano aiutato gli agenti utilizzando una bomboletta di spray urticante contro il facinoroso.

Amuzie Bright, questo il nome dell'individuo, era stato fermato per un controllo, rifiutandosi tuttavia di collaborare e di fornire i documenti richiesti dagli uomini in divisa. Probabilmente proprio perchè il suo permesso di soggiorno per motivi umanitari era scaduto dallo scorso mese di maggio.

Contro l'africano l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e quella di lesioni aggravate e continuate, per l'aggressione nei confronti di due agenti e della moglie di un poliziotto in pensione.

L'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca aveva parlato di "pugno duro" e di un episodio "non tollerabile" nei confronti dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Eppure si è concluso tutto in una bolla di sapone.