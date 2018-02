Torino, paura in tangenziale: stalattite sfonda parabrezza di un'auto

Paura in tangenziale a Torino, dove a causa del maltempo e del gelo è stata sfiorata una tragedia. Intorno alle 7 di questa mattina, infatti, una piccola stalattite di ghiaccio si sarebbe staccata da un cavalcavia tra le uscite di corso Allamano e Sito Interporto Sud, sfondando il parabrezza di un'auto che passava sotto al viadotto in quel momento.

L'uomo alla guida della Fiat Punto è rimasto miracolosamente illeso: è riuscito ad accostare in sicurezza in una piazzola e a chiamare i soccorsi. Fortunatamente il blocco di ghiaccio che ha colpito la sua vettura non era di grosse dimensioni. Come racconta La Stampa, la polizia stradale e i tecnici Ativa che gestiscono il tratto sono all'opera lungo tutta la tangenziale per controllare la situazione e in particolare i coni di ghiaccio segnalati sui cavalcavia. Al momento, comunque, non si registrano criticità, nonostante alcuni mezzi pesanti si siano dovuti fermare per problemi tecnici legati alle temperature rigide.