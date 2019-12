Torino, rosario per Salvini: "È l'unico che può risolvere i problemi dell'Italia"

Con rosario e crocifisso, si sono trovati davanti al Tribunale di Torino per pregare tutti insieme. Una ventina di persone aderenti al gruppo di preghiera I cinque sassi si sono riunite davanti al palazzo di Giustizia per pregare per Matteo Salvini. Il leader della Lega oggi avrebbe dovuto presentarsi in Procura per rispondere di vilipendio della magistratura e così i suoi sostenitori si sono ritrovati per dire una preghiera (guarda il video).

A guidare il rosario Angela Ciconte, dipendente della Asl di Torino e tra le fondatrici del gruppo. Il momento di preghiera è stato organizzato dal primo gruppo nato in Italia in risposta alle sardine, che si ritroveranno questa sera in Piazza Castello. " L'unico pesce che ci interessa è il simbolo dei primi cristiani ", ha spiegato mostrando l'immagine del pesce usato dai cristiani delle origini come acronimo per indicare Gesù Cristoper sfuggire alle persecuzioni.

E così, con coroncina sacra e crocifissi, il gruppo ha intonato le preghiere davanti all'ingresso del Tribunale. " La fede è l'unica arma che abbiamo in mano per sostenere la battaglia di Salvini – hanno commentato i presenti –. È l'unico politico che può fare il bene per l'Italia e per gli italiani. Non importa se lui oggi non si presenterà davanti ai giudici, la preghiera arriva ovunque ".

" Non preghiamo per l'assoluzione di Salvini - aveva spiegato alcuni giorni fa una delle fondatrici -, ma perché il Signore lo illumini e continuo a lavorare per il bene del Paese e la salvaguardia dei nostri Valori". "Non abbiamo mostrato i muscoli, ma attraverso la preghiera vogliamo essere lo stimolo per un'Italia meno tribolata e meno povera ", ha aggiunto in mattinata spiegando che il gruppo si sta organizzando per creare in tutte piazza del Paese altre occasioni di preghiera.