Ladri senza scrupoli: rubate le offerte della vigilia destinate ai bimbi malati

Ladri senza cuore quelli che a Torino, la sera della vigilia di Natale, si sono introdotti in chiesa e hanno rubato le offerte destinate ai bambini malati di Betlemme. Il bottino con cui sono scappati è di 3.600 euro. Si trattava delle offerte dei fedeli per due ottime cause, entrambe rivolte a bambini bisognosi. Metà dei soldi sarebbero dovuti andare ai piccoli ospiti della struttura ospedaliera di Betlemme. L’altra metà, i restanti 1.800 euro, invece alla parrocchia di Martassina. Il parroco sospetta che chi ha agito in quel modo sapesse dove si trovavano i soldi.

A Torino rubate le offerte in chiesa

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine il furto è avvenuto nella serata della vigilia, martedì 24 dicembre, tra le 18 e le 19, mentre in chiesa veniva celebrata la messa. I ladri si sono intrufolati nella chiesa di San Giulio D'Orta a Torino, in corso Cadore, e hanno arraffato le offerte destinate all’ospedale di Betlemme e alla casa parrocchiale di Martassina, in montagna, dove in periodo estivo vengono ospitati i ragazzi dell’oratorio e le famiglie in difficoltà. I rapinatori hanno aspettato che don Silvano Bosa si allontanasse per celebrare la funzione e subito sono entrati indisturbati facendo piazza pulita dei soldi, tra l’altro custoditi in due posti diversi. Come se chi è entrato sapesse bene cosa e soprattutto dove cercare. Al termine della messa il parroco ha trovato tutto sottosopra e ha dato poi la triste notizia ai fedeli durante la messa della notte di Natale.

L'amarezza del parroco