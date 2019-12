Si sfoga contro la Toscana a guida Pd: primario sospeso per 45 giorni

Un lungo e duro sfogo contro la gestione della sanità toscana e i suoi superiori è costato davvero caro al dottor Fausto Trivella, che sul proprio profilo Facebook aveva pubblicato un post in cui ironizzava sui provvedimenti intrapresi per ridurre i tempi di attesa al San Luca. Dopo 2 ore però è stato costretto a rimuovere la sua presa di posizione che aveva reso pubblica: dalla Asl gli hanno fatto notare che, essendo un dipendente della Azienda sanitaria, non era corretto contestare così pubblicamente l'azienda stessa. Il post faceva riferimento anche a Enrico Rossi, il presidente della regione, definito " impagabile umorista ". Infine il primario di Oculistica aveva invitato tutti ad andare a casa.

Successivamente la Asl Nord Ovest ha provveduto a presentare anche una denuncia penale per diffamazione; tuttavia - stando a quanto si apprende da fonti vicine al medico - il 62enne avrebbe scelto di commutarla in una pena pecuniaria di oltre 5mila euro, decidendo così di tornare subito al lavoro. L'Asl si è giustificata sottolineando che si sarebbe trattato di un " tentativo di trasformare il caso in una questione politica ". Infatti il fine del provvedimento disciplinare è quello di " richiamare al rispetto dei doveri di lealtà a cui ogni dipendente pubblico è tenuto, e di perseguire ogni comportamento che si ponga in contrasto con i principi del codice di comportamento dei dipedenti pubblici ".

Le reazioni

Su Twitter è intervenuto duramente Matteo Salvini: " Primario ospedaliero sospeso dal servizio per aver criticato il presidente della regione (del PD) sulla gestione delle liste d'attesa e sulla sanità. Ma siamo in Toscana o in Unione Sovietica?!? Non vedo l'ora, la prossima primavera, di liberare anche questa splendida regione dall'intolleranza della sinistra ".

Ma siamo in Toscana o in Unione Sovietica?!? pic.twitter.com/U8zV6HDpKd — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 30, 2019