Toscani delira ancora: "Tra Meloni e Boldrini? Meglio una scimmia"

Altro giorno, altro giro e altro "regalo". Anche quest'oggi, infatti, Oliviero Toscani si è reso protagonista con dichiarazioni, diciamo, sopra le righe. E molto colorite. Ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, su Radio 24, il fotografo radical chic si è lasciato andare a commenti poco felici.

Iniziamo con la carrellata. Alla domanda del conduttore Giuseppe Cruciani se preferisse trascorrere una notte di passione con Giorgia Meloni o Laura Boldrini – in seguito di una calamità naturale che lo costringesse su un'isola deserta in compagnia delle due parlamentari – Toscani risponde secco, così: "Mah, direi con la scimmia che c'è sulla palma. Ci sarà un scimmia sulla palma, o no? Una nuova genetica, una nuova scimpanzerotta…" . Una battuta (molto) poco riuscita.

Ma non è finita qui. Già, perché Cruciani lo incalza nuovamente, chiedendogli se andasse mai a letto con una esponete della Lega di Matteo Salvini. E il fotografo replica con queste parole: "Ma ce l'hai con me, mi mandi sempre a letto con qualcuno. Comunque sì, la f…è la f..." . E poi rincara la dose "Anche alla mia età non si smette mai di trombare. Se mi aiuto con qualche cosa per restare in attività? Con l'uccello, sì. Qualche pasticchetta? No, no, assolutamente no" .

Lo show di Toscani, imbeccato dal giornalista di Radio 24, prosegue con un nuovo capitolo: questa volta il tema è quello dei preti pedofili. "Cosa gli faresti?" , gli domanda Cruciani e pronta arriva la replica: "Sono esattamente come qualsiasi altra persona pedofila. Poveretto, già uno che vuol diventare prete, vuol dire che ha già dei problemi. Qualche problema ce l'ha di sicuro…" .

Infine, ultimo ma non per importanza, il commento al vetriolo contro i due giornalisti Mediaset Paolo Del Debbio e Mario Giordano. "Hai visto per caso la fotografia con Giordano, Del Debbio e Salvini insieme?" , l'imbeccata della "zanzara" e Toscani ci casca in pieno, alzando i toni: "Mamma mia. Fascisti? Questo è il minimo, non è neanche più un insulto. Del Debbio e Giordano conducono trasmissioni banali, fanno ridere. Sono dei comici" .

Toscani insulta Salvini