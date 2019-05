Tragedia a Budapest, barca si rigira nel Danubio: 7 morti

Una tragedia nelle acque del Danubio che bagnano la capitale ungherese di Budapest dove due imbarcazioni turistiche si sono scontrate nella tarda serata di mercoledì e una delle due si è rovesciata. L'incidente è avvenuto all'altezza del Parlamento ungherese, che si affaccia direttamente sulle rive del fiume. L'imbarcazione turistica che si è rovesciata era gremita di sudcoreani, almeno 35 tra personale di bordo e turisti. Si trovava ormeggiata quando improvvisamente è stata colpita da un altro traghetto, per motivi ancora da accertare, e si è ribaltata. Tutti quanti si sono ritrovati immediatamente in acqua. Per il momento sono stati recuperati 7 corpi, mentre all'appello mancano almeno altre 20 persone. Quindi, il bilancio dell'incidente potrebbe essere ancora più grave.

La notizia è stata confermata anche dal Ministero degli Esteri sudcoreano il quale ha chiesto all'ambasciata a Budapest di utilizzare tutti i mezzi possibili per aiutare i soccorsi che già dalla tarda serata di ieri stanno affollando la strada parallela al fiume. Il presidente Moon Jae-in ha infatti detto di aver messo a disposizione: " Tutte le forze disponibili per sostenere le operazioni di soccorso in Ungheria " si legge su Ansa. La nave colpita è stata identificata come Hableany, ovvero Sierena. Al momento della tragedia sulla capitale ungherese stava cadendo un'intensa pioggia. Generalmente quella nave turistica arriva a trasportare anche 60 turisti ma ieri sera ne viaggiavano soltanto 35.