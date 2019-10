Tragedia nel Salento, pota gli ulivi e muore dissanguato

Tragedia nelle campagne di Melendugno, in provincia di Lecce, dove un pensionato è morto dissanguato. Il 67enne stava potando gli ulivi quando improvvisamente deve aver perso la presa della motosega che aveva in mano che, impazzita, gli ha reciso il polso. Paolo Pascali è stato trovato privo di vita dai suoi familiari che, preoccupati nel non vederlo rientrare a casa, sono andati a cercarlo. Questa mattina, venerdì 18 ottobre, l’anziano si era recato in campagna per potare alcuni alberi di ulivo, in località “Le Rute”.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dal personale medico, si sarebbe tagliato l’arteria radiale del polso sinistro, in poco tempo sarebbe quindi morto dissanguato. Quando è stato ritrovato dalla moglie era in una pozza di sangue e per lui non vi era ormai più nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri della stazione di Calimera e i colleghi di Melendugno per svolgere tutti i rilevamenti che possano ricostruire quanto accaduto.