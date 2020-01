Tragedia in Val d'Aosta: militare muore durante un'esercitazione

Un militare, Marco Musichini, operante in qualità di soccorritore nel Sagf, il soccorso alpino della guardia di finanza, di Entrèves, in Val d'Aosta, ha perso la vita in data 20 gennaio 2020 sul Monte Rosso di Vertosan a quota 2940 metri. Come si legga dall'agenzia Adnkronos, il militare stava eseguendo alcune operazioni di aggiornamento in compagnia di altri cinque colleghi. Secondo i primi accertamenti, Musichini sarebbe scivolato in una zona impervia per circa 150 metri; la violentissima caduta è terminata ai piedi di un salto di roccia. Il medico di servizio in elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare la morte del militare. La salma è stata portata all'obitorio di Aosta.

Militare del soccorso alpino muore durante un'operazione sul Monte Rosso di Vertosan

Il maresciallo della finanza Marco Musichini, è tragicamente deceduto durante un'esercitazione sul Monte Rosso di Vertosan. Il gruppo si trovava a quota 2940 metri, quando la vittima è scivolata in una zona impervia, per una caduta di 150 metri terminata ai piedi di un salto di roccia. I colleghi del militare non hanno riportato ferite o lesioni. L'episodio si è verificato in data 20 gennaio 2020 intorno alle 13:00. Immediato l'intervento dell'elisoccorso alpino della Val D'Aosta. Tuttavia, il medico di turno non ha potuto fare niente per salvare l'uomo, confermandone la morte. Musichini era in servizio alla stazione di Entrèves (Courmayeur). Il corpo del 42enne si trova attualmente presso l'obitorio di Aosta.

L'incidente è avvenuto durante la discesa da parte della pattuglia. I colleghi scendevano ad una distanza temporale di 30-40 secondi l'uno dall'altro per motivi di sicurezza. Musichini è stato l'ultimo a lasciare la vetta. Due commilitoni, nel momento in cui si trovavano alla base del monte, hanno assistito alla tragica caduta del loro compagno. Impossibile, viste le circostanze, capire cosa sia accaduto al povero militare durante i primi istanti di discesa. Si ipotizza che uno sci abbia urtato uno spuntone di roccia. Il contatto imprevisto avrebbe fatto perdere l'equilibrio al militare.