Trani, cane trascinato da auto, i proprietari: "È stato un incidente"

È divenuto virale il video di un cane di media taglia trascinato al guinzaglio da un'automobile. Il triste episodio ai danni dell'animale è avvenuto a Trani lo scorso 19 giugno. Un video che ha generato lo sdegno del vicepremier Matteo Salvini, che sui social ha scritto: " Che schifo. Per fortuna è ancora vivo e mi auguro che la bestia 'umana' che ha commesso questo crimine paghi fino in fondo " .

Il filmato è risultato essere genuino, ma pare che il drammatico episodio sia stato causato dalla distrazione dei proprietari dell'animale, che si sono difesi con tali parole: "È stato un incidente, lo avevamo legato lì e poi siamo partiti dimenticandoci che fosse agganciato .

Il cane è stato trascinato sulla ex statale 16 in via Barletta. L'animale ora sta bene, ma le indagini proseguono per chiarire la vicenda. Tuttavia, dalle ultime notizie trapelate in queste ore, i proprietari del cane, una volta portatolo dal veterinario, avrebbero spiegato come esso fosse molto irrequieto e per punirlo, avevano deciso di tenerlo provvisoriamente legato.

La Procura della Repubblica sta lavorando per far luce sulla vicenda. "Anche il sindaco di Trani Amedeo Bottaro ha provato risentimento per quanto avvenuto ai danni della povera bestia. Il primo cittadino del Comune, riferendosi al responsabile di quanto accaduto, aveva fatto sapere sui social: " Questa bestia non la passerà liscia".