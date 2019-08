Trapani, nigeriano aggredisce con masso brigadiere e famiglia in auto

Un pomeriggio di follìa quello di cui si è reso protagonista ieri a Castelvetrano (Trapani) un 20enne di nazionalità nigeriana.

Come riportato dalla stampa locale, per ragioni ancora non note, lo straniero si è inizialmente accanito contro la vetrina di un negozio sito in via Errante vecchia, utilizzando un masso di grandi dimensioni.

A rimanere coinvolta anche la vettura di una famiglia di Gibellina (Trapani), che si trovava a percorrere in auto la medesima via. A bordo un brigadiere dei carabinieri in pensione, la consorte, la figlia ed una nipotina di appena 20 mesi. L'africano, un senza fissa dimora, si è scagliato improvvisamente anche contro la vettura, colpendone il parabrezza e mandando in frantumi il vetro.

Terrorizzati, gli occupanti dell'auto sono fortunatamente stati soccorsi in breve tempo da una pattuglia della polizia di Stato, intervenuta grazie alle segnalazioni effettuate in precedenza da alcuni residenti. Anche gli agenti sono stati aggrediti dal 20enne fuori controllo, che è stato bloccato ed ammanettato non senza difficoltà, anche grazie all'ausilio di una pattuglia di carabinieri del comando locale intervenuti in supporto.

Come riferito dal portale "CastelvetranoSelinunte.it", alcuni residenti hanno confermato che lo stesso individuo, prima di accanirsi contro la vetrina e l'auto condotta dal brigadiere in pensione, si era reso già protagonista di atti di vandalismo nella stessa zona. Col medesimo masso, aveva infatti cercato di abbattere il portone d'ingresso di una casa e poi sfondato il parabrezza di un'autovettura posteggiata.

Per il nigeriano, che attende il giudizio direttissimo, l'accusa di danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.