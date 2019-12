Travolta e uccisa da un pirata della strada mentre va in chiesa a Natale

É stata travolta e uccisa da una macchina mentre stava per entrare nel parcheggio della chiesa la notte di Natale. L'incidente è avvenuto la sera della vigilia lungo la regionale "Valle del Liri" poco prima della mezzanotte.

La vittima è morta sul colpo. Si chiamava Ilaria e insieme al padre a bordo di una Lancia Ypsilon stava svoltando nel parcheggio antistante la chiesa di Sant'Eleuterio ad Arce, in porvincia di Frosinone, quando sono stati centrati da una Giulietta che arrivava a folle velocità. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo alla giovane di 24 anni, laureata in sociologia e volontaria della protezione civile di Fontana Liri. Sono rimasti invece feriti il padre e il conducente dell'Alfa Romeo, un 30enne residente a Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano. Sul tragico incidente indagano i carabinieri di Sora e la procura di Cassino. L'amministrazione comunale di Fontana Liri, ha annullato il concerto lirico previsto per oggi nella chiesa di Santo Stefano. Alla famiglia è giunto anche il messaggio di cordoglio del consorzio Aipes presso il quale Ilaria Lai, svolgeva la sua attività come volontaria.

E sempre la notte di Natale un altro incidente in cui ha perso la vita una giovane di 34 anni. Anche lei si chiamava Ilaria e a bordo della sua auto stava percorrendo la strada statale 673, la circonvallazione nella periferia di Foggia. Improvvisamente la giovane ha perso il controllo della macchina e si è schiantata contro un albero di ulivo. Per chiarire la dinamica dell'incidente, la polizia ha aperto un’indagine. Ad allertare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti presenti sulla statale al momento dell’impatto. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dalle lamiere e i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. La giovane vittima è stata trasferita dai sanitari del 118, in codice rosso in ospedale, ma appena arrivata al pronto soccorso il suo cuore, a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente, ha smesso di battere. La polizia ha sequestrato il cellulare, per controllare se Ilaria lo stesse utilizzando mentre si trovava alla guida dell’auto.

La terza vittima della strada nella notte di Natale a Camaiore, in provincia di Lucca, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di 16 anni. La dinamica dell'incidente anche in questo caso è tutta da chiarire. Stando alla stampa locale, Dario D'Alessandro, giovane campione di nuoto che aveva vestito la maglia della nazionale italiana e, che aveva già conquistato cinque titoli italiani under 18 ai campionati assoluti di nuoto, si trovava a bordo del suo scooter quando avrebbe urtato un'auto, finendo poi contro un muro. L'impatto intorno alle due di notte. Il nuotatore aveva salutato gli amici dopo aver festeggiato con loro il Natale.