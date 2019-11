Trentasei migranti chiusi dentro un furgone: arrestati due pakistani

Trentasei migranti chiusi dentro un furgoncino, stipati in neanche cinque metri quadri. La Squadra Mobile di Torino ha arrestato due passeur. Si tratta di due uomini di origine pakistana, rispettivamente di ventuno e vent'anni. Ma sono sette, in totale, le misure cautelari eseguite nella giornata di mercoledì 20 novembre dall’Arma dei Carabinieri, tutte per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

I due passeur – così vengono dovetti i soggetti che organizzano il trasporto clandestino dei profughi attraverso il confine – sono stati fermati in località Bruere (in provincia di Torino) e la loro destinazione era la Francia e probabilmente anche la Spagna.

Da quanto riportato dall'agenzia stampa Adnkronos, il furgone era stato regolarmente noleggiato a Milano da uno dei due trasportatori di profughi. Il furgoncino bianco è stato fermato dagli agenti della strada che, per motivi di sicurezza – ed evitare un eventuale tentativo di fuga con conseguente rischio di investimento per strada – hanno creato un cordone di sicurezza sulla carreggiata. Il furgone è stato fermato alle tre di notte appena dopo la barriera autostradale di Bruere.

Quando i poliziotti hanno aperto il vano del mezzo si sono trovati di fronte a decine e decine di esseri umani stipati in piedi, tra cui anche due minorenni: tutti di nazionalità pakistana o indiana. "Gli stranieri erano ammassati in condizioni disumane, non riuscivano a respirare" , ha sottolineato il dirigente della Squadra mobile di Torino, Marco Martino, che ha aggiunto: "Si tratta di un record negativo perché mai erano state trovate tante persone stipate in un mezzo così piccolo" .

Dal racconto di alcuni clandestini in questura è emerso che avevano pagato fino a 5mila euro con la promessa di essere trasportati oltre il confine italiano. Ora gli approfondimenti degli inquirenti continuano per capire se ci siano legami con le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di migranti.