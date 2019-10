"Vergogna", "Stupido", "Insulti" È bufera su Rubio per Trieste

Chef Rubio non molla e rilancia. Dopo le polemiche di queste ore per le sue parole su Twitter su quanto accaduto a Trieste, arriva la risposta dello stesso chef alle critiche che sono arrivate da più parti, a cominciare da Salvini e Meloni. Rubio ieri sui social ha lanciato una provocazione con parole fin troppo chiare: " Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra ".

Una frase a cui sono seguire le risposte piccate dei leader di FdI e Lega che hanno accusato lo chef di "insultare la polizia" definendolo uno "stupido". Ma non finisce qui. Lo stesso Rubio ha voluto precisare la sua posizione. E questa volta la sensazione è che la toppa sia peggio del buco. " E comunque chiudendo una per tutte il discorso, che me so rotto il c... de voi sciacalli: sono molto più vicino io alle loro famiglie incazzandomi che voi ipocriti, ridicoli pupazzi che fingete cordoglio solo per avere voti e aumenti di stipendio e li avete condannati a morte ", ha aggiunto lo chef sui social. Alle parole di Rubio ha risposto in modo netto Rita Dalla Chiesa che senza usare perifrasi lo ha attaccato sui social: " Allora, adesso basta con questa storia della mancanza di preparazione dei nostri ragazzi delle #forze dell'ordine - sottolinea Dalla Chiesa - @rubio_chef, se mai ti capiterà di essere minacciato pesantemente da qualcuno, difenditi da solo, visto che di loro non ti fidi. Vergognati per la tua immensa pochezza ".